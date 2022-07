Pandemie-Management : Debatte um Zukunft der Corona-Isolationspflicht hält an

Debatte um Zukunft der Corona-Isolationspflicht hält an

Berlin In Deutschland gilt aktuell eine obligatorische Fünf-Tage-Isolation für Corona-Infizierte. Der Kassenärztechef Gassen hatte sich für eine Ende der Isolationspflicht eingesetzt und damit eine Debatte losgetreten. Unter Fachleuten, Politikern und Verbänden herrscht Uneinigkeit.

Die Debatte um die Corona-Isolationspflicht geht weiter. Während sich der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, gegen eine Aufhebung der obligatorischen Fünf-Tage-Isolation für Infizierte aussprach, stellte sie der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann infrage. „Wir müssen versuchen, jetzt mit diesem Virus zu leben“, sagte er am Dienstag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Früher oder später werde sich jeder Mensch infizieren.

Das gelte umso mehr für Beschäftigte im medizinischen Bereich. So würden weitere Ansteckungen vermieden. „Ich halte diese permanente Debatte aktuell für sinnlos. Wir haben ein Informationschaos, das mehr verwirrt, als dass es hilft“, sagte Weigeldt.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hatte sich am Wochenende für ein Ende der Isolationsbestimmungen ausgesprochen, um Personalengpässe, etwa in den Kliniken, zu entschärfen. „Wer krank ist, bleibt zu Hause. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit. So halten wir es mit anderen Infektionskrankheiten wie der Grippe auch“, sagte er. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wies den Vorstoß zurück.