Autobauer aus Stuttgart : Auch Daimler-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert

Düsseldorf In den europäischen Werken des Autoherstellers stehen ab Montag die Bänder still. Nur eine Notbesetzung ist noch vor Ort. Auch das Düsseldorfer Werk ist betroffen. Schuld ist das Coronavirus – das auch vor den Werkstoren nicht halt macht.

Im Düsseldorfer Daimler-Werk stehen ab Montag die Bänder still – genau wie in allen anderen Werken des Autokonzerns in Europa. Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus hatte das Unternehmen ebenso wie andere Hersteller einen vorübergehenden Produktionsstopp angekündigt. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht bereitet die Mitarbeiter aber auf schwierige Zeiten vor, denn die Corona-Krise wird aus seiner Sicht tiefe Spuren hinterlassen. Es solle niemand glauben, dass das in zwei Wochen erledigt sei, so Brecht: „Woher sollte ich im Moment den Glauben nehmen, dass die Leute in einigen Wochen wieder massenhaft Autos kaufen?“ Was die Regierung derzeit unternehme, um das öffentliche Leben herunterzufahren, sei richtig und notwendig. Aber als Folge werde sich eine Wirtschaftskrise entwickeln.