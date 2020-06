Coronavirus : Laschet zu Tönnies-Ausbruch - „Enormes Pandemierisiko“

Foto: dpa/Marijan Murat Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Liveblog Der Ausbruch des Corona-Virus in einem Schlachthof im Kreis Gütersloh ist dem NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zufolge beispiellos in dem Bundesland. Könne der Ausbruch nicht eingedämmt werden, drohe ein "flächendeckender Lockdown" in der Region. Alle Entwicklungen live.

