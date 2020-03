„Luftbrücke“ für Touristen : Bundesregierung startet Rückholaktion für Urlauber in aller Welt

Außenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Auswärtigen Amt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Die Bundesregierung startet eine beispiellose Rückholaktion für Touristen, die im Ausland gestrandet sind. Außenminister Heiko Maas spricht von einer „Luftbrücke“. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für alle Länder der Welt ausgesprochen.

Außenminister Heiko Maas kündigte am Dienstag in Berlin an, bis zu 50 Millionen Euro für die Rückholaktion zur Verfügung zu stellen. Vor allem gehe es um Urlauber in Marokko, der Dominikanischen Republik, den Philippinen, Ägypten und den Malediven. Der SPD-Politiker sprach von einer „Luftbrücke“.