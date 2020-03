Coronavirus-Liveblog : Bundesrat beschließt umfassendes Hilfsprogramm

Mehr als 150 Wissenschaftler fordern in einem am Freitag in Weimar veröffentlichten offenen Brief, durch die Corona-Krise bedingte Mietschulden zu erlassen. Zugleich setzen sich die Experten, die sich nach eigenen Angaben in verschiedenen Disziplinen mit Wohnungsfragen beschäftigen, für eine Härtefallregelung und einen staatlichen Hilfsfonds für Vermieter ein. Diese sollten so vor einer drohenden Insolvenz geschützt werden.



Zudem sollten Obdachlose in Hotels und leerstehenden Wohnungen untergebracht werden, heißt es in dem Schreiben. Menschen in Notunterkünften für Geflüchtete oder Notübernachtungen für Obdachlose seien besonders der Ansteckung mit dem Coronavirus ausgesetzt, hieß es zur Begründung. Das zum Schutz von Mietern in der Krise von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Gesetz geht den Experten nicht weit genug. Zwar schließe es Kündigungen aufgrund von Corona-bedingten Mietausfällen zwischen April und Juni 2020 aus, die Mietschulden blieben aber bestehen. Die vorgesehen Begleichung dieser Mietrückstände bis Juni 2022 werde vielen Mietern aber nicht möglich sein, warnen die Wissenschaftler.