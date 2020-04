Corona-Liveblog : Bund will Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai verlängern

In den USA sind innerhalb von 24 Stunden 2228 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zählung stammt von der Johns-Hopkins-Universität vom Dienstagabend (Ortszeit) und ist die bisher weltweit höchste Zahl an Todesfällen in einem Land.



Insgesamt starben in den USA damit mehr als 25.700 Menschen an Covid-19.