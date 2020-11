Kampf gegen die Pandemie : Bund will für 2021 rund 130 Millionen Schnelltests sichern

Bund will für 2021 rund 130 Millionen Schnelltests sichern

Berlin Der Bund will für das kommende Jahr mehr Schnelltests organisieren. Die sollen dann auch deutlich öfter eingesetzt werden. Insgesamt wird mit 120 Millionen Schnelltests geplant.

Der Bund will für das neue Jahr weiteren Nachschub an Corona-Schnelltests organisieren, die künftig deutlich öfter eingesetzt werden sollen. Ziel sei, für das erste Quartal 2021 rund 60 Millionen Tests für Deutschland zu sichern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag vom Gesundheitsministerium erfuhr. Für das zweite Quartal sollen 40 Millionen Antigen-Tests folgen, dann bis Jahresende weitere 30 Millionen. Die Tests sollen prioritär im Gesundheitswesen und der Pflege eingesetzt werden.