Corona-Newsblog : Bund und Lufthansa stehen kurz vor Einigung bei Corona-Hilfe

Das Berliner Bündnis gegen Rechts hat für kommenden Samstag erneut zum Protest gegen mehrere „Hygiene-Demos“ in der Bundeshauptstadt aufgerufen. Auf den Veranstaltungen gegen Corona-Verordnungen seien rechte Gruppierungen, Parteien und Organisationen vertreten, erklärte der Sprecher des Bündnisses gegen Rechts, David Kiefer, am Donnerstag in Berlin: „Wir sagen ganz klar 'Nein' zu Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungsmythen. In Berlin und überall.“

Die sogenannten „Hygiene-Demos“ hätten sich im Berliner Innenstadtgebiet ausgeweitet, betonte Kiefer. Neben dem Rosa-Luxemburg-Platz gebe es solche Corona-Proteste mittlerweile auch am Alexanderplatz, am Brandenburger Tor, an der Siegessäule und vor dem Reichstagsgebäude.