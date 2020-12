Impfbeginn in Großbritannien : 90-Jährige erhält erste Corona-Impfung in Großbritannien

90-Jährige erhält erste Corona-Impfung in Großbritannien

London In Großbritannien haben die Massenimpfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer begonnen. Eine 90-jährige ist als erster Mensch der Welt seit der Impfstoffzulassung geimpft worden.

In Großbritannien ist mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen worden. Als erster Mensch weltweit, der nicht an einer Studie zur Entwicklung des Impfstoffs der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech teilnahm, bekam die 90-jährige Margaret Keenan das Mittel in einem Krankenhaus im englischen Coventry um 07.31 Uhr (MEZ) verabreicht.