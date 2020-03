Coronavirus-Liveblog : Britischer Premier Boris Johnson positiv getestet

Die Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen werden um drei Wochen verschoben. Schulministerin Yvonne Gebauer bestätigte den geänderten Zeitplan in einer Pressekonferenz. Und die Ministerin ergänzte: "Wir gehen aktuell davon aus, dass die Schulen am 20. April wieder öffnen". Die Prüfungen sollten ursprünglich direkt nach den Osterferien - also ab dem 20. April - losgehen. Nun sollen sie zwischen dem 12. und dem 25. Mai stattfinden. Rund 90.000 Schüler lernen zurzeit in NRW fürs Abitur.