Corona-Maßnahme in Bonn gekippt : Werdende Väter dürfen nun doch in den Kreißsaal

Bonn Dass Schwangere in Bonn nicht von ihrem Partner zur Geburt begleitet werden dürfen, hat für große Empörung gesorgt. Die ansässigen Krankenhäuser mit Geburtshilfe haben diese Regelung nun wieder gelockert.

Wie die GFO-Kliniken am Montag auf ihrer Webseite mitteilten, dürfen werdende Mütter im Krankenhaus St. Marien ab sofort wieder in Begleitung in den Kreißsaal. Kurzzeitig sei das zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus nicht möglich gewesen, was sowohl bei Schwangeren als auch werdenden Vätern für Kritik gesorgt hat.