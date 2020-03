Brasilianischer Präsident : Bolsonaro löst Menschenansammlungen aus - Twitter löscht Videos

Rio de Janeiro Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro war es, der die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus unter anderem als „Hysterie“ und „Extremismus“ bezeichnete. Er selbst hält sich nicht daran. Twitter löschte nun zwei Videos, auf denen er mit Menschenansammlungen zu sehen ist.

Twitter erklärte in einer Mitteilung, die Nutzerregeln seien geändert worden: Inhalte, die Gesundheitsinformationen der offiziellen Stellen widersprechen und die Menschen einem größeren Risiko der Covid-19-Übertragung aussetzen, seien nicht erlaubt.

Brasiliens Gesundheitsminister Mandetta hatte der Bevölkerung am Samstag empfohlen, im Kampf gegen das Coronavirus zu Hause zu bleiben. Bolsonaro sprach in den Videos, die am Montag bei Facebook weiter verfügbar waren, mit Angestellten einer Metzgerei und einem Straßenverkäufer. Er stimmte Kritiken zur Isolation zu und warnte vor Folgen wie Arbeitslosigkeit.