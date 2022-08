Biontech kündigt zwei neue Impfstoffe an : Vierte Impfung jetzt oder lieber warten?

Die neuen Impfstoff-Kandidaten zielen auf zwei verschiedene Omikron-Varianten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Düsseldorf Biontech will im Oktober den neuen Impfstoff ausliefern. Noch ist offen, welche der beiden Versionen in die EU kommt. Ärzte raten Jüngeren, was sie nun tun sollen. Und auch, was für Genese sinnvoll ist.