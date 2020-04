Corona-Liveblog : New York steht in der Krise vor der Woche der Wahrheit

Die Stadt Mönchengladbach meldet am Samstag aktuelle Daten:



Aktuell sind 147 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnet am Samstag, 4. April (Stand: 10 Uhr), 15 neue positive Nachweise. Insgesamt ist die Zahl der seit dem 3. März nachgewiesenen Fälle auf 265 (Vortag: 250) gestiegen. Zwei Infizierte (beide Jahrgang 1929) sind in einer Mönchengladbacher Klinik verstorben. Die Verstorbenen hatten bereits massive Vorerkrankungen.

Die Zahl der negativen Nachweise hat sich auf 1545 (Vortag: 1538) erhöht. 20 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 491 Personen (Vortag: 468) in Quarantäne. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf insgesamt 115 (Vortag: 111) gestiegen.