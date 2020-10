Kampf gegen die Pandemie : Merkel und Bürgermeister vereinbaren Beschränkungen für Corona-Hotspots

Berlin Bürgermeister von elf deutschen Großstädten und Bundeskanzlerin Merkel haben neue Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie beschlossen. So soll es ab einer Infiziertenzahl von 50 pro 100.000 Einwohnern Kontaktbeschränkungen geben, gegebenenfalls auch eine Sperrstunde.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Bürgermeister von elf deutschen Großstädten haben sich auf Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verständigt. Wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen über 50 pro 100.000 Einwohner steigt, solle es eine erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und gegebenenfalls auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen geben, heißt es in einem am Freitag vorgelegten Beschlusspapier. Falls der Anstieg binnen zehn Tagen nicht zum Stillstand komme, seien "weitere gezielte Beschränkungsschritte unvermeidlich".

Merkel sprach die Relevanz der Großstädte an. An der Entwicklung in den Ballungsräumen zeige sich, „ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können oder ob uns die Kontrolle entgleitet“, sagte Merkel am Freitag in Berlin nach einer Videokonferenz mit Spitzenvertretern der elf größten Städte.