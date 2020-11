Für Familienbesuche : Berlin erlaubt Hotelübernachtungen an Weihnachten

Berlin Nach Hessen und Nordrhein-Westfalen erlaubt auch Berlin Hotelübernachtungen über die Weihnachtsfeiertage – wenn es sich eindeutig nicht um touristische Reisen, sondern um notwendige Familienbesuche handelt.

Wer über Weihnachten seine Verwandten in Berlin besucht, darf dabei auch in Hotels übernachten. „Wenn es eine Reise ist, die nicht touristischer Natur ist, dann gibt es auch eine Übernachtungsmöglichkeit in den Hotels“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Donnerstag nach einer Senatssitzung.