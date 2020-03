Coronavirus-Liveblog : Ausbreitung in Italien womöglich verlangsamt

Deutsche Hilfsorganisationen und ihre Partner rüsten sich für den Kampf gegen Corona in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zugleich appellierte sie am Montag an die Spendenbereitschaft der Bundesbürger. In Afrika steigt die Zahl der Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben, weiter an. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab es am Montagnachmittag auf dem Kontinent 1.397 bestätigte Fälle. In Westafrika verzeichnet Burkina Faso die höchste Fallzahl. Nach Angaben der Regierung sind es mittlerweile 99. In Mali, Guinea Bissau und Sierra Leone sind weiterhin offiziell keine Fälle bestätigt. Laut dem Zentrum für Seuchenbekämpfung (NCDC) hat es in Nigeria den ersten Todesfall gegeben.