Ausbreitung des Coronavirus : Nur noch zum Arzt oder Einkaufen – was bedeutet eigentlich eine Ausgangssperre?

In Mitterteich in Bayern gilt seit Mittwoch Ausgangssperre. Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf In einigen Gemeinden in Bayern, in Spanien, Frankreich und Belgien gibt es sie schon: die Ausgangssperre. Auch die Stadt Leverkusen hat am Freitag drastische Maßnahmen erlassen. Das Land NRW nimmt davon bislang noch Abstand. Doch was bedeutet die Einschränkung eigentlich genau?

In Leverkusen ist es seit Freitagmorgen nicht mehr erlaubt, mit zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel zusammenzukommen. Die Stadt ist die erste in Nordrhein-Westfalen, die eine solch drastische Maßnahme erlässt. Einzige Ausnahmen sind Familien oder ständige Wohngemeinschaften. „Zweck dieser Allgemeinverfügung ist es, jeden sozialen Kontakt zwischen Menschen auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren“, teilte die Stadt mit. Auch die Stadt Dortmund bereitet nach eigenen Angaben ein solches Ansammlungsverbot vor.

Am Donnerstagabend hatte Freiburg im Breisgau ein Betretungsverbot für öffentliche Orte ausgesprochen, das von Samstag bis zum 3. April gelten soll. Wer sich im Freien aufhalten möchte, darf das dann nur noch allein, zu zweit oder mit Personen, die im eigenen Haushalt leben. Schon seit Mittwoch gilt eine Ausgangssperre in der bayerischen Stadt Mitterteich in der Oberpfalz. Diese hat rund 7000 Einwohner, Stadtbewohner dürfnur noch aus triftigen Gründen das Haus verlassen. Ziel ist eine weitere Ausbreitung des Coronavirus. 57 Infizierte hatte der Landkreis Tirschenreuth bis Donnerstag registriert, allein 27 davon in Mitterteich. Grund genug für Landrat Wolfgang Lippert (CSU), eine Ausgangssperre zu verhängen, die zunächst bis zum 2. April gilt. Als triftige Gründe werden in dem Erlass des Landratsamts Tirschenreuth zum Beispiel Einkäufe, Arztbesuche, wichtige Behördengänge, Hilfeleistungen für Bedürftige und die dringende Versorgung von Haustieren sowie Tanken genannt.

Der Weg zur Arbeit gehört ebenfalls dazu – aber nur, wenn eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorgelegt werden kann. Durch Handzettel und Lautsprecherdurchsagen wurden die Stadtbewohner über die Maßnahme informiert, kontrolliert wird sie durch die Polizei. Bei Verstößen droht eine Geldbuße oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Seit Donnerstag gilt eine solche Ausgangssperre auch in zwei weiteren bayerischen Kommunen im Landkreis Wunsiedel.

Ermöglicht wird die Sperre durch Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes. Dort wird der zuständigen Behörde das Recht eingeräumt, Personen im Rahmen notwendiger Schutzmaßnahmen dazu zu verpflichten, „den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen“. Grundrechte von Freiheit, Versammlungsfreiheit und der Unverletzlichkeit der Wohnung „werden insoweit eingeschränkt“, heißt es im Gesetzestext. So soll die Verbreitung übertragbarer Krankheiten, zu denen das Coronavirus zählt, verhindert werden.

Auch andere europäische Länder haben eine solche Sperre bereits erlassen: Italien (laut Johns Hopkins-Universität am Freitagmorgen rund 41.000 Infizierte und 3405 Tote), Spanien (18.000 Fälle, mehr als 800 Tote), Frankreich (11.000 Fälle, knapp 370 Tote) und Belgien (1800 Fälle, 21 Tote). Die Bestimmungen sind ähnlich, Haus oder Wohnungen dürfen nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. In Italien gilt die Maßnahme schon seit einer Woche. Am Donnerstag kündigte Regierungschef Giuseppe Conte an, die Sperre bis über den 3. April hinaus verlängern zu wollen. In Belgien wurde der Erlass vom Nationalen Sicherheitsrat beschlossen und gilt bis zunächst bis zum 5. April. In Spanien gelten seit Samstag ähnliche Maßnahmen. Kontrolliert werden diese durch Soldaten und sogar Drohnen. In Frankreich hatte Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch eine Sperre zunächst für zwei Wochen verhängt. Auch hier kontrollieren Sicherheitskräfte die Einhaltung.

Deutschlandweit oder in NRW (rund 5600 Infektionen, 17 Tote laut NRW-Gesundheitsministerium) gibt es eine solche Ausgangssperre bislang noch nicht. Am Donnerstag sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) in einer Ausschusssitzung im Düsseldorfer Landtag, dass die Landesregierung eine solche Maßnahme noch prüfe. Kinder aus gewaltgefährdeten Familien würde eine solche Maßnahme ebenso treffen wie ältere Menschen, die ohnehin schon isoliert seien. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, dass solche Sperren nur dann zu vermeiden seien, „wenn jeder sich an die Vorgaben halte“.

Am Sonntag beraten Kanzleramt und Ministerpräsidenten über die Einführung einer Ausgangssperre und über weitere Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens. „Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen“, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) laut Vorankündigung im Interview mit dem „Spiegel“. Der Samstag sei dabei ein entscheidender Tag.

In NRW ist das öffentliche Leben bereits massiv eingeschränkt, neben Schulen und Kindergärten sind Kinos, Bars, Spielplätze und Schwimmbäder geschlossen, Restaurants dürfen in einigen Städten nur noch bis 15 Uhr aufmachen. Seit Mittwoch ist zudem der Einzelhandel dicht – Ausnahmen gelten für wichtige Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte und Tankstellen.