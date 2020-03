Corona-Liveblog : Laschet und Spahn gegen Masken-Pflicht

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat in der Corona-Krise erneut um Zuversicht geworben. Deutschland habe Ressourcen, um sich gegen die Folgen der Krise zu stellen, sagte er am Dienstag in Berlin. Die Arbeitslosenzahlen würden aber steigen. „Wir werden nicht jeden Arbeitsplatz garantieren können, wir werden aber um jeden Arbeitsplatz kämpfen.“ Eines der wichtigsten Mittel sei die Erleichterung der Kurzarbeit, sagte Heil.

Heil zufolge haben bis Ende vergangener Woche bereits 470.000 Betriebe einen Antrag auf Kurzarbeit gestellt. Wie viele im Verlauf der Krise Kurzarbeit in Anspruch nehmen, lasse sich heute nicht abschätzen, sagte er. Es würden aber deutlich mehr werden als in der Finanzkrise 2009, als in Spitzenzeiten 1,4 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit waren. Entscheidend sei, wie lange die Krise andauere.