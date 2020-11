Forscher an der Uni Augsburg : App soll Corona-Infektion an der Sprache erkennen können

App soll Corona-Infektion an der Sprache erkennen können

Forscher an der Uni Augsburg

Auf einem Smartphone ist das negative Ergebnis eines Corona-Tests per Spracherkennung zu sehen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Augsburg Es klingt wie Science-Fiction: Forscher der Universität Augsburg entwickeln eine App, die eine Infektion mit dem Coronavirus an der Sprache erkennen soll. Bisher soll die App eine Trefferquote von über 80 Prozent haben.

Eine App soll eine Corona-Infektion an der Stimme eines Erkrankten erkennen – zumindest, wenn es nach Forschern des Universitätsklinikums Augsburg geht. „Die App könnte in Echtzeit Daten über Bewegungs- und Ausbreitungsmuster von Corona-Infizierten darlegen“, sagt Björn Schuller, Leiter der Studie an der Universität Augsburg.