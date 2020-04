Corona-Liveblog : „Eine Pandemie orientiert sich leider nicht an Feiertagen“

Die Ministerpräsidenten der Länder haben gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Telefonkonferenz über den weiteren Umgang mit den Maßnahmen in der Corona-Krise gesprochen. Die geltenden weitgehenden Kontaktsperren sollen auch über Ostern eingehalten werden. Wie Bund und Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen, sollen die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes gemäß den geltenden Regeln auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten appellieren daher an die Bevölkerung, auch zum Osterfest auf Feiern zu verzichten. "Eine Pandemie orientiert sich leider nicht an solchen Feiertagen", so Merkel. "Ich weiß, dass das hart ist, aber es rettet Menschenleben. Es hilft dem Gesundheitssystem und allen Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten."



"Ich möchte allen Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und in medizinischen Einrichtungen arbeiten, ein herzliches Danke sagen", sagt Angela Merkel in einer Audio-Schalte nach der Telefonkonferenz. Sie appellierte an Bürgerinnen und Bürger, sich an die Regeln zu halten und zu Hause zu bleiben. "Die Bundesländer konnten berichten, dass die Kontaktbeschränkungen mehr oder weniger gut angenommen werden und ich möchte der Bevölkerung danken, dass sie die Maßnahmen annehmen", sagt die Kanzlerin. Am Dienstag nach Ostern würden Bundesländer und die Kanzlerin erneut über die Maßnahmen und eine mögliche Lockerung diskutieren.