Kostenpflichtiger Inhalt: Quarantäne für Merkel : So regiert die Kanzlerin aus dem Homeoffice

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntagabend bei ihrem vorerst letzten Auftritt in der Öffentlichkeit. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Kanzlerin hat sich in Quarantäne begeben. Die häusliche Isolation schränkt sie in ihren Amtsgeschäften zumindest organisatorisch weiter ein. Die Kabinettssitzung am Montag leitet sie per Telefonschalte. Was passiert, wenn sie wirklich ernsthaft erkrankt?