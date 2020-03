Nach Kontakt zu infiziertem Arzt : Angela Merkel begibt sich in Quarantäne

Berlin Bund und Länder haben sich am Sonntag auf neue massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Kurz nach Bekanntgabe der Maßnahmen erfuhr die Bundeskanzlerin von der Infektion eines Arztes, der sie kurz zuvor behandelt hatte. Sie begab sich in Quarantäne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel begab sich am Abend in häusliche Quarantäne, nachdem sie erfahren hatte, dass sie mit einem infizierten Arzt in Kontakt gekommen war. Die Kanzlerin sei nach ihrem Presseauftritt davon unterrichtet worden, dass ein Arzt, der am Freitag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung bei ihr vorgenommen hatte, mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntagabend mit.