Mit 76 Jahren : „Star Wars“-Schauspieler Andrew Jack an Covid-19 gestorben

Sydney Der britische Schauspieler und Dialekt-Trainer Andrew Jack, bekannt aus den neueren „Star Wars“-Filmen, ist an Covid-19 gestorben. Der 76-Jährige sei bis zu seinem Tod am Dienstag in einem Krankenhaus in Surrey bei London behandelt worden

Das teilte seine Agentin Jill McCullough mit. Jack spielte in „Star Wars: Der Letzte Jedi“ und „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ sowie in „Solo: A Star Wars Story“ die Figur des General Ematt. Stars wie Robert Downey Jr. und Chris Hemsworth half er als Coach dabei, englische Dialekte zu perfektionieren.

McCullough sagte, Jack habe vor seinem Tod seine Frau Gabrielle Rogers nicht mehr sehen können, weil sie in Australien unter Quarantäne stand und nicht zu ihm reisen konnte. Rogers schrieb am Dienstag auf Twitter, bei Jack sei zwei Tage zuvor eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Er habe nicht gelitten und sei friedlich entschlafen.

(zim/dpa)