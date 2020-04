Live auf Youtube übertragen : Andrea Bocelli gibt Konzert in leerem Mailänder Dom

Andrea Bocelli gibt Konzert in leerem Mailänder Dom

Der italienische Sänger Andrea Bocelli (l) tritt am Ostersonntag vor dem Mailänder Dom auf. Foto: dpa/Claudio Furlan

Mailand Der Tenor Andrea Bocelli hat im leeren Mailänder Dom ein besonderes Osterkonzert gegeben. Der 61-Jährige sang unter anderem die Arie „Sancta Maria“ des italienischen Komponisten Pietro Mascagni und das englische Lied „Amazing Grace“.

Der italienische Startenor Andrea Bocelli hat ein Osterkonzert im wegen der Coronavirus-Pandemie völlig leeren Mailänder Dom gegeben. Sein Auftritt am Sonntag wurde live auf der Internetplattform YouTube übertragen. Der 61-Jährige sang unter anderem die geistlichen Arien "Ave Maria" von Charles Gounod und "Sancta Maria" von Pietro Mascagni. Zum Abschluss trug der blinde Sänger das englische Lied "Amazing Grace" vor.

Bocelli bezeichnete das Konzert selber als "Gebet". Mit den Liedern bete er dafür, dass wir "diese dramatische Periode so rasch wie möglich überwinden" und danach ein "neues Bewusstsein" für den Umgang mit anderen Menschen und dem Planeten herrsche.

Vor dem Konzert hatte Bocelli einige Gesangsübungen auf dem Domplatz gemacht, der ebenfalls leer war. Mailand ist Hauptstadt der Lombardei, der am härtesten von der Pandemie betroffenen italienischen Region. Mehr als die Hälfte der fast 20.000 Todesopfer der Coronavirus-Infektion in Italien wurde in der Lombardei verzeichnet.