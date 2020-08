Nach einem Monat : Amsterdam und Rotterdam schaffen Maskenpflicht wieder ab

In Amsterdam werden Masken verteilt (Symbolfoto). Foto: dpa/Mike Corder

Amsterdam Die beiden niederländischen Großstädte hatten die Maskenpflicht Anfang August angesichts steigender Infektionszahlen eingeführt. Durch die nachlassenden Touristenzahlen sei die Maßnahme nicht länger erforderlich.

Amsterdam und Rotterdam heben die Maskenpflicht für belebte Plätze zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf. Ab Montag muss in den Einkaufsstraßen, auf Märkten und auch im Rotlichtviertel keine Maske mehr getragen werden. Das kündigten die beiden niederländischen Städte am Freitag an.