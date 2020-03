Die tägliche Sportstunde im Netz : Alba Berlin will Video-Angebot für Kinder ausbauen

Alba Berlin will Video-Angebot für Kinder ausbauen

Das Standbild aus einem Video zeigt die beiden Trainer Stefan Ludwig und Elisa Lierhaus mit Maskottchen Albatros bei Albas tägliche Sportstunde in der Umkleidekabine des Basketball-Bunsdesligisten Alba Berlin. Foto: dpa/-

Berlin Sie werden millionenfach geklickt: Jetzt will Basketball-Bundesligist Alba Berlin sein in Zeiten der Coronavirus-Krise beliebtes Video-Sportangebot für Kinder und Jugendliche noch weiter ausbauen.

„Ich bekomme ständig so viel positives Feedback, die Kommentare auf YouTube waren teilweise eine Liebes-Ode“, schwärmte der frühere Europameister Harnisch. „Aber man spürt jetzt auch die wachsende Verantwortung.“ Von nächster Woche an kommt von Montag bis Freitag (9.00 Uhr) jeweils eine Folge der Sportstunde, die sich an Kinder im Kita-Alter richtet. Dazu gibt es jeweils um 15.00 Uhr drei Folgen Grundschule und zwei Folgen Oberschule pro Woche. Die einzelnen Episoden sind auch später abrufbar.