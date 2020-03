Interaktive Karte : Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Wo sich das Coronavirus in NRW ausbreitet

Interaktiv Düsseldorf Das Coronavirus hat Nordrhein-Westfalen im Griff. Aktuell werden täglich Hunderte neue Fälle gemeldet. Unsere Karte und Grafiken zeigen die aktuelle Entwicklung in den Städten und Kreisen des Landes.

Innerhalb weniger Tage hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle vervielfacht, aktuell steigen die Fallzahlen exponentiell. Das neuartige Virus breitet sich in ganz Nordrhein-Westfalen aus. Am stärksten betroffen von allen 53 Städten und Kreisen ist der Kreis Heinsberg, wo Ende Februar auch der erste Infektionsfall bekannt wurde . Auch das benachbarte Aachen sowie die Stadt Köln zählen Fälle im dreisttelligen Bereich.

Rund zwei Wochen nach dem ersten Fall wurden am 9.März die ersten beiden Todesfälle in NRW bekannt. Das erste Opfer war eine 89-jährige Frau aus Essen, das zweite ein 78-jähriger Mann aus Gangelt. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der Toten in NRW auf zehn (Stand 17. März, 13 Uhr)