Coronavirus-Liveblog : Ärzte hoffen auf „Entspannungssignal“ im Kreis Heinsberg

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will wegen der Corona-Krise die "Solidaritätsklausel" in den EU-Verträgen aktivieren. Dies habe er seinen EU-Kollegen am Montag bei einer Video-Konferenz vorgeschlagen, sagte Maas in Berlin. Ziel sei es, die Reaktion der EU auf die Ausbreitung des Coronavirus durch "ganz konkrete Maßnahmen" zu stärken und "materielle und personelle Kapazitäten innerhalb der EU" dort zur Verfügung zu stellen, "wo der Bedarf am größten ist".



In der EU sind die Mitgliedstaaten unterschiedlich stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Am stärksten hat sich das Virus bisher in Italien verbreitet. Dort starben bereits fast 5500 Menschen an der Covid-19-Krankheit. Maas forderte nach eigenen Angaben den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf, eine Diskussion über die Aktivierung der Solidaritätsklausel einzuleiten und einen konkreten Beschlussvorschlag dazu zu erstellen.