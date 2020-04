Corona-Liveblog : Adidas entschuldigt sich und zahlt weiter Miete

Die Menschenrechtsorganisation Fian Deutschland warnt vor einer Welternährungskrise infolge der Corona-Pandemie. "Schon vor der Corona-Krise verschlechterte sich die globale Ernährungssituation. Nun könnte sich die Situation dramatisch verschärfen", erklärte Fian-Agrarreferent Roman Herre am Mittwoch in Köln. Laut einer Expertengruppe des UN-Welternährungsrates gebe es deutliche Anzeichen für eine solche Ernährungskrise.



Durch Schulschließungen in aktuell 165 Ländern beispielsweise verlören hunderte Millionen Kinder weltweit den Zugang zu regelmäßigen Schulmahlzeiten, so die Organisation. Wegen Einkommensverlusten aufgrund der Corona-Krise mangele es außerdem vielen Familien an Geld, um Essen einzukaufen. Kleinbauern und Fischern fehle es in einigen Ländern wegen der Schließung von Wochenmärkten an Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte; ihnen drohe der Verlust von Ackerland und Haus. In Deutschland seien Essensausgaben für Obdachlose bereits stark reduziert.