Coronavirus-Liveblog : 969 Pandemie-Tote an einem Tag – Italien meldet traurigen Rekord

In New York ist die Zahl der Menschen, die infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben sind, binnen eines Tages von 385 auf 519 gestiegen, meldet Reuters. Die Zahl der Infizierten sei von 37.258 auf nunmehr 44.635 geklettert, teilte der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, mit. Die Schließung der Schulen werde um zwei Wochen bis zum 15. April verlängert. New York ist in den USA am stärksten von der Epidemie betroffen. Die USA haben inzwischen weltweit die meisten Infektionsfälle.