Coronavirus-Liveblog : 54.200 Infizierte und knapp 400 Tote in Deutschland

Wie demonstriert man eigentlich in Zeiten von Kontaktsperren? In Berlin haben am Samstag zwei Kundgebungen stattgefunden. Am Kottbusser Tor in demonstrierten etwa 100 Menschen gegen „Mietenwahnsinn“, die unhaltbaren Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern und die schlechte Bezahlung von medizinischem- und Pflegepersonal. Um nicht verbotenerweise zusammenzustehen, bewegten sich die Demonstranten auf und ab.

Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz beteiligten sich weitere etwa 80 Menschen jeweils im Zwei-Meter-Sicherheitsabstand an einer „Hygienedemo für Verfassung, Grundrechte & transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln durch die Menschen selbst“, wie es hieß. Jeweils mit dem Grundgesetz unter dem Arm forderten die Demonstranten im Kreis laufend unter anderem die „Beendigung des Notstands-Regimes“, „demokratische Regeln für unser künftiges Wirtschaftssystem“ und die „Verhinderung obrigkeitsstaatlicher Schikanen“.

Eine Polizeisprecherin sprach in beiden Fällen von versuchten „Spotandemos“, die durch Polizeikräfte unterbunden worden sein.