Verteilung an Kliniken, Praxen und Pflegeheime : Inzwischen 20 Millionen Schutzmasken ausgeliefert

Berlin In der anhaltenden Corona-Krise ist Schutzkleidung ein knappes Gut. Vor allem Krankenhäuser und Pflegeheime benötigen diese. Der Bund hat nun 20 Millonen Atemschutzmasken beschafft und ausgeliefert, die FDP fordert weitere Anstrengungen der Regierung.

Für den Kampf gegen das Coronavirus sind über den Bund inzwischen 20 Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken beschafft worden. Sie wurden an Länder und Kassenärztliche Vereinigungen für die Verteilung an Kliniken, Praxen und Pflegeheime ausgeliefert, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Berlin sagte. Die Beschaffung von Schutzausrüstung laufe weiter. Auch Unternehmen anderer Branchen hätten mittlerweile umgestellt und produzierten Masken, darunter etwa in der Textilindustrie.