Katalog mit Handlungsempfehlungen : Mediziner nennen Kriterien zu Entscheidungen über Leben und Tod

Frankfurt In Italien ist es mancherorts schon Realität geworden, auch hierzulande bereiten sich Ärzte für den Ernstfall vor. Für die Entscheidung über Leben und Tod bei nicht mehr ausreichenden Intensivkapazitäten, verabschiedeten Mediziner einen Katalog mit Handlungsempfehlungen.

Die deutschen Ärzte stellen sich darauf ein, Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu müssen, wenn in der Corona-Pandemie die Intensivkapazitäten nicht mehr ausreichen. Sieben medizinische Fachgesellschaften verabschiedeten am Mittwoch einen Katalog mit Handlungsempfehlungen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Bezahlinhalt) berichtet.

In dem Papier heißt es, es sei „wahrscheinlich, dass auch in Deutschland in kurzer Zeit und trotz bereits erfolgter Kapazitätserhöhungen nicht mehr ausreichend intensivmedizinische Ressourcen für alle Patienten zur Verfügung stehen, die ihrer bedürfen“. Dadurch entstünden „Konflikte bei Entscheidungen über intensivmedizinische Behandlungen“, bei deren Lösung die neue Handreichung helfen solle.