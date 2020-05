Laut Medienbericht : Länder wollen Rausgehen mit fünf Personen ermöglichen

Berlin Einem Medienbericht zufolge wollen die Länder-Chefs beim nächsten Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel eine weitere Lockerung des Kontaktverbots durchsetzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder widerspricht dem.

In der nächsten Bund/Länder-Beratung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen Bundesländer laut einem „Bild“-Bericht eine Lockerung des Kontaktverbots durchsetzen. In einer vorbereitenden Telefonkonferenz der Chefs der Staatskanzleien für die Beratung am Mittwoch habe es geheißen, dass Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen wieder erlaubt sein könnten – so wie bereits ab diesem Montag in Sachsen-Anhalt, berichtet die Zeitung (Online). Bisher gilt eine Begrenzung auf zwei Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören.