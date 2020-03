Hilfenetz für Gewalt-Opfer : Frauenhäuser kämpfen mit Folgen der Corona-Krise

Berlin Durch die derzeitigen Einschränkungen steigt die Gefahr für Frauen und Kinder, Organisationen warnten jüngst vor einem Anstieg häuslicher Gewalt in der Corona-Krise. Katja Winkler ist Leiterin eines Berliner Frauenhauses und kennt die Probleme.

Katja Winkler hat derzeit alle Hände voll zu tun, um den Betrieb des Berliner Frauenhauses BORA am Laufen zu halten. „Wir sind in einer extremen Situation“, sagt die Leiterin der Einrichtung. Mehrere Mitarbeiterinnen musste sie nach Hause schicken, weil sie aus gesundheitlichen Gründen zur Corona-Risikogruppe gehören oder kleine Kinder zu Hause betreuen müssen. Zugleich sind Winkler und ihre einzige im Dienst verbliebene Kollegin damit beschäftigt, verängstigte Bewohnerinnen zu beruhigen sowie schützende Hygienemaßnahmen zu erklären und zu kontrollieren.

„Wenn die Leute mehr zu Hause aufeinandersitzen, fördert das automatisch eine Dynamik der Gewalt“, sagt auch Sylvia Haller von der Zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser, in der rund 100 Einrichtungen organisiert sind. „Mir graut, wenn ich daran denke, was sich da jetzt in manchen Familien zu Hause abspielt.“

Derzeit meldeten sich in den deutschen Beratungsstellen zwar noch nicht mehr Frauen als gewöhnlich, berichtet Grieger. „Wir sind aber sicher, dass es eine erhöhte Nachfrage in den Beratungsstellen geben wird, sobald wieder Normalität eingekehrt ist.“ Der Grund für die Prognose einer „zeitversetzten“ Entwicklung: Es sei für viele Frauen jetzt noch schwieriger als sonst, Hilfe zu suchen, denn die Männer seien ständig zu Hause: „Gewalttätige Männer überwachen nicht selten auch die Telefon- und Handykontakte der Frauen.“

Frauenorganisationen befürchten, dass das Hilfenetz für Gewalt-Opfer in dieser Situation zu schwach sein könnte. Das Problem sei, dass Plätze in Frauenhäusern bereits jetzt knapp seien, erklärt Grieger. „Die Krise trifft auf ein System, das ohnehin schon an der Grenze ist.“ Sylvia Haller rechnet sogar damit, dass die Zahl der freien Frauenhausplätze in den nächsten Monaten noch sinken wird. „Wir gehen davon aus, dass irgendwann auch Corona-Fälle in Frauenhäusern auftreten und die dann unter Quarantäne stehen.“