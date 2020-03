Kinder- und Jugendschutz : Deutlich mehr Anrufe bei Familien-Sorgentelefonen

Eine Frau hält einen Telefonhörer in der Hand. Foto: dpa/Marc Müller

Berlin Die Kontaktsperre und Ausgangsbeschränkungen bedeuten für viele Familien eine Herausforderung. Anrufe beim Sorgentelefon für Familien und Kinder haben deutlich zugenommen. Bundesfamilienministerin Giffey warnt vor einem Anstieg häuslicher Gewalt.

Die Anrufe bei Sorgentelefonen für Familien, Kinder und Jugendliche haben laut Bundesfamilienministerium deutlich zugenommen. „Beim Elterntelefon der 'Nummer gegen Kummer' unter der Rufnummer 0800 111 0550 gibt es aktuell einen Anstieg von 21 Prozent gegenüber den Vormonaten; bei der Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche liegt der Anstieg bei 26 Prozent“, teilte das Ministerium am Dienstag in Berlin mit. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) stehe deshalb im intensiven Austausch mit den Jugend- und Familienministern der Länder, um Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise abzustimmen.