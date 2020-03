Erst gefeiert, dann kritisiert : Hannoveraner Bäcker bittet um Hilfe und droht Mitarbeitern mit fristloser Kündigung

Hannover Die Coronakrise trifft viele Unternehmen hart. Ein Video des Hannoveraner Bäckers Gerhard Bosselmann, der den Tränen nahe von den aktuellen Problemen berichtete, wurde hundertfach geteilt. Dann tauchte ein Schreiben auf, in dem er seinen Mitarbeitern mit der Kündigung droht.

Der mit einem emotionalen Video bekanntgewordene Bäcker Gerhard Bosselmann hat eine Kündigungsdrohung gegen seine Mitarbeiter in der Corona-Krise verteidigt - jedoch Fehler eingeräumt. „Ich habe mich im Ton vergriffen“, sagte Bosselmann dem „Spiegel“ zu seiner Ankündigung, Mitarbeitern fristlos zu kündigen, die allzu sorglos mit der Coronavirus-Ausbreitung umgehen würden. Der Bäcker aus Hannover hatte zuvor für das Video, in dem er auf drastische Auswirkungen der Krise auf den Mittelstand hinwies, auf Social-Media-Kanälen viel Zuspruch bekommen. Nachdem tags darauf aber das Schreiben an seine Mitarbeiter aufgetaucht war, gab es Kritik. Der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ bestätigte er die Echtheit und sagte: „Ich stehe dazu.“