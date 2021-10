Gesundheitsamt verfolgt Kontakte : Coronafall nach Partybesuch mit 400 Gästen in Wuppertal

Coronafall nach Partybesuch mit 400 Gästen in Wuppertal

Junge Leute tanzen auf einer Tanzfläche in der Discothek. (Symbolfoto) Foto: Martin Schutt, dpa

Wuppertal Knapp 300 Teilnehmer der Party konnten bisher vom Gesundheitsamt erreicht werden. In dem Club in Wuppertal galt die 3G-Regel, weitere Besucher werden gebeten, sich telefonisch zu melden.

Nach einer Partynacht in einem Wuppertaler Club mit rund 400 Menschen ist ein Gast positiv auf Corona getestet worden. Er sei bereits bei der Feier am vergangenen Freitag (8. Oktober) infektiös gewesen, wie die Stadt am Donnerstag berichtete. Ob es seitdem weitere Coronafälle unter den Gästen gab, war laut Angaben einer Stadtsprecherin unklar.