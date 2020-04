Hilfeschrei im Netz : „Was machen eigentlich Eltern, die nicht mehr können?“

Düsseldorf Homeoffice und Kinderbetreuung – ein schwieriger Spagat, für viele beinahe unmöglich. Warum das so ist, erzählen Eltern derzeit unter dem Hashtag #CoronaEltern in den sozialen Medien. Viele fühlen sich von der Politik alleine gelassen und fordern mehr Unterstützung.

Reaktionen aus der Politik sind zaghaft. Einzig Bundesfamilienministerin Franziska Giffey äußert sich zum Thema: Sie will die Notbetreuung in Kitas ausweiten und mahnte am Dienstag eine gesellschaftliche Debatte über die Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Spielplätzen an. „Wir haben 3,5 Millionen Kita-Kinder in Deutschland, und hier müssen Lösungen gefunden werden, die zumindest eine Teilentlastung der Eltern ermöglichen – in kleinen Gruppen, in zeitlich begrenzten Betreuungsmöglichkeiten. Darüber wird jetzt die AG Kita aus Bund, Ländern und Expertinnen und Experten in dieser Woche beraten“, sagte Giffey am Dienstag dem Inforadio „rbb“.