„Nun heulen sie alle rum, weil sie jetzt einmal selbst auf ihre Kinder aufpassen müssen, mimimi!“ Klar. Wir haben unsere Kinder schließlich nur bekommen, weil der Staat uns versprochen hat, dass wir uns selbst möglichst wenig um sie kümmern müssen. Eigentlich mögen wir gar keine Kinder, wir wollten nur dafür sorgen, dass zumindest noch ein paar Nachkommen in den klammen Rententopf einzahlen #bittegerngeschehen #achtungkönnteironieenthalten Fassen wir mal kurz zusammen: die Regierung informiert alle Eltern kurz und knapp, dass die meisten unserer Kinder bis voraussichtlich August keine Schule, keinen Kindergarten, keine Krippe mehr besuchen können. Berufstätige Eltern möchten das bitte irgendwie mit ihrem Arbeitgeber abklären. Wow. Ein so umfangreiches, durchdachtes Konzept. Chapeau. Ein paar kleine Fragen hätte ich dann doch noch: Was ist, wenn sich Kinderbetreuung und Home Office eben n i c h t so leicht vereinbaren lassen, weil beide Elternteile arbeiten? Schon mal versucht, ernsthaft zu arbeiten, während ein 2jähriger das Büro umdekoriert - falls es überhaupt ein Büro gibt? Schon mal darüber nachgedacht, dass nicht jede Familie über ein Haus mit 8 Zimmern verfügt? Oder darüber, dass auch Familien mit nicht berufstätigen Müttern (ja, auch Väter, aber - you know) an ihre psychischen Belastungsgrenzen kommen? Das hier ist kein normaler Alltag. Das hier ist eine Extremsituation, in der zahlreiche Familien einfach alleine gelassen werden: keine Unterstützung durch die erweiterte Familie, kein Treffen von Freunden, kein Spielplatz, kaum soziale Kontakte. Dafür en masse: wirtschaftliche und gesundheitliche Sorgen, räumliche Enge, viel zu oft Streit und Gewalt. D a s ist der Corona-Alltag vieler Familien - von Eltern u n d Kindern. Denn ach ja, Kinder, die gibt’s ja auch noch. Kinder, die seit Wochen ihre Freunde nicht gesehen haben. Kinder, die ihre Großeltern vermissen. Kinder, die Hilfe beim Lernen bräuchten, die auf ein soziales Netz angewiesen sind; Kinder, die allein gelassen werden mit Angst und Gewalt. Was macht das mit Kindern? Wer fängt sie auf? Aber hej, gut, dass der Plan für die Abiturprüfungen steht! #prioritäteninzeitenvoncorona #coronaeltern