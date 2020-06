Coronavirus in NRW : „Zirkulierende Luft“ wohl eine Ursache für Ausbruch bei Tönnies

In bestimmten Bereichen des Betriebs der Firma Tönnies habe man festgestellt, dass die Rate an Infektionen besonders hoch sei, sagt Exner, und zwar im Zerlegebetrieb. Dort werde stark körperlich gearbeitet. Die Luft zirkuliere hier, ohne aufbereitet zu werden. Die Aerosole – also sehr feine Tröpfchen – könnten so in der Luft gehalten werden. Exner vergleicht die Übertragungswege mit denen bei der Karnevalsparty im Kreis Heinsberg, bei der es den ersten großen Ausbruch in Deutschland gegeben hatte. Auch bei dieser Party habe die Luft zirkuliert und das Virus habe sich so verbreiten können.