Coronavirus : RKI meldet erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag

RKI meldet erstmals mehr als 18.000 Neuinfektionen an einem Tag

Eine Mitarbeiterin eines Labors hat ein Blutentahmeröhrchen mit Blut für einen Corona-Antikörper-Test in der Hand (Archivfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Deutschland weiter rasant an. Dem Robert Koch-Institut wurden binnen 24 Stunden von den Gesundheitsämtern 18.681 neue Corona-Fälle gemeldet. Wieder ein Rekordwert.

Der bisherige Rekordwert vom Vortag lag bei 16.774 Fällen. Am Freitag vor einer Woche hatten die Gesundheitsämter dem RKI 11 242 Neuinfektionen gemeldet.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut RKI-Lagebericht vom Donnerstag bei 0,97 (Vortag: 1,03). Das bedeutet, dass ein Infizierter etwa einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Donnerstag bei 1,17. Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.