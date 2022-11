Pandemie-Lage in NRW : Corona-Inzidenz in NRW sinkt auf 245,8

Foto: dpa/Jonas Güttler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in NRW liegt am Samstag bei 245,8. Allerdings dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen deutlich höher liegen. So sieht es in NRW aus.

In den letzten 24 Stunden hat das Robert-Koch-Institut für NRW keine neuen Infizierungen gemeldet. Gleichzeitig wurden keine neuen Todesfälle gemeldet, neue Genesungen erfasste das RKI im Vergleich zu gestern nicht.

In den letzten sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 44.064 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 245,8 Neuinfektionen bekannt.

Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen. (Stand 19. November)

Kreis Minden-Lübbecke 341,6 Kreis Euskirchen 338,5 Kreis Herford 334,4 Mönchengladbach 323,0 Kreis Viersen 308,3 Märkischer Kreis 304,3 Rhein-Erft-Kreis 297,7 Hamm 294,6 Kreis Warendorf 292,6 Kreis Düren 292,4

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

