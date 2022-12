Pandemie-Lage in NRW Corona-Inzidenz am Donnerstag bei 300,0

Düsseldorf · Die Corona-Inzidenz in NRW liegt am Donnerstag bei 300,0. Allerdings dürfte die Dunkelziffer bei den Infektionszahlen deutlich höher liegen. So sieht es in NRW aus.

15.12.2022, 07:42 Uhr

48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern 48 Bilder Foto: dpa/Jonas Güttler

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Corona-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit exakt 300,0 angegeben. Am Vortag hatte das RKI 279,8 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gemeldet. Vor einer Woche (8. Dezember) hatte die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland noch bei 239,0 gelegen. NRW liegt weiterhin recht deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 239,6 (Donnerstag). Binnen 24 Stunden sind in NRW laut RKI 12.638 bestätigte neue Infektionen und 71 Todesfälle hinzugekommen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen. Allerdings liefern die Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Das sind die Städte mit den höchsten Inzidenzen. (Stand 15. Dezember) Kreis Minden-Lübbecke 621,4 Kreis Herford 490,0 Märkischer Kreis 468,3 Remscheid 427,7 Solingen 409,5 Städteregion Aachen 396,8 Wuppertal 388,6 Oberbergischer Kreis 388,0 Kreis Viersen 376,6 Bielefeld 365,3 Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Spätere Anpassungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Die erfassten tagesaktuellen Zahlen unterliegen teilweise starken Schwankungen. Sie können zudem von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

