Corona-Zahlen : Israel schwört Bürger auf möglichen Lockdown im September ein

Tel Aviv Trotz seines ehrgeizigen Impfprogramms ist Israel von der Schwelle zur Herdenimmunität noch weit entfernt - und das schlägt sich in steigenden Infektionszahlen nieder. Ab Sonntag gelten deshalb strengere Vorschriften.

Wegen der wieder rapide steigenden Coronazahlen hat das Land nun neue Beschränkungen erlassen. So gilt wieder eine Maskenpflicht bei Events im Freien mit mehr als 100 Teilnehmern, beschloss das Corona-Kabinett bei einer Sitzung am Dienstagabend. Selbst Veranstaltungen mit weniger als 100 Teilnehmern dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Menschen mit negativem Corona-Testergebnis besuchen. Auch Kinder müssen zudem nun beim Eintritt ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen. Die neuen Vorschriften sollen am Sonntag in Kraft treten.