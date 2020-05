Corona-Newsblog : Zahl der Neuinfektionen im Kreis Coesfeld weit über Obergrenze

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Fleischbetrieb in Coesfeld hat Ministerpräsident Armin Laschet den Stopp der Lockerungen in dem Kreis im Münsterland gerechtfertigt. „Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln“, sagte Laschet am Rande der Verabschiedung eines genesenen italienischen Covid-19-Patienten aus einer Klinik in Bochum. „Der Schutz der Bevölkerung steht vor allem", so Laschet weiter.