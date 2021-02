„Hängt uns jetzt in den Kleidern“ : Kretschmann räumt Fehler in der Corona-Politik ein

Kretschmann räumt Fehler in der Corona-Politik ein

„Hängt uns jetzt in den Kleidern“

Stuttgart Der leichte Lockdown im November sei laut Winfried Kretschmann ein Fehler gewesen. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg sagte, dass die Einschränkungen nicht weit genug gegangen seien.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Fehler im Krisenmanagement in der Corona-Pandemie eingeräumt. „Der Lockdown light im November war falsch, die Einschränkungen gingen nicht weit genug“, sagte Kretschmann dem „Tagesspiegel am Sonntag“. „Von Teilen der Wissenschaft hatten wir die Ansage, dass das genügen könnte. Das war aber ein Irrtum.“ Man habe in der Situation unter Druck handeln müssen. „Dabei passieren Fehler, das ist leider so.“