Corona-Maßnahmen : WHO-Europachef warnt vor negativen Folgen kompletter Lockdowns

Kopenhagen Das Europa-Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor vorschnellen kompletten Lockdowns gewarnt. Angesichts der Folgen wie finanzielle Notlagen und Anstieg häuslicher Gewalt seien nationale Lockdowns die letzte Möglichkeit, sagt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge.

Zwar wisse man, dass strikte Beschränkungen wie Anfang des Jahres die Übertragung von Krankheitserregern einschränken und dem Gesundheitssystem den dringend benötigten Raum zur Erholung gebe, sagte WHO-Regionaldirektor Hans Kluge am Donnerstag in Kopenhagen. „Wir wissen aber auch, dass komplette Lockdowns die Nachfrage nach psychischer Gesundheitsfürsorge steigern und zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt führen wird.“ Zudem würden weniger chronisch Kranke in Krankenhäuser gehen, was zu vorzeitigen Todesfällen führen würde.