Kampf gegen Covid-19 : WHO gegen Einsatz von Remdesivir bei Corona-Erkrankung

WHO gegen Einsatz von Remdesivir bei Corona-Erkrankung

Für Gilead ist die neue Empfehlung der WHO ein Schlag ins Kontor (Symbolbild). Foto: AFP/OLIVIER DOULIERY

London/Genf Vor Monaten galt das Mittel als vielversprechendes Medikament im Einsatz gegen Covid-19. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation WHO einem Bericht zufolge vom Einsatz von Remdesivir bei Covid-19-Erkrankungen abgeraten.

Nach eingehender Prüfung sei ein Expertengremium der WHO zu dem Schluss gekommen, dass das Mittel „keinen bedeutenden Einfluss auf die Sterblichkeit oder andere wichtige Wirkungen auf Patienten hat, wie den Bedarf künstlicher Beatmung oder die Zeit bis zu einer Besserung“, schrieb die Fachzeitschrift „British Medical Journal“ in einem am Freitag veröffentlichten Artikel. Es sei zudem noch nicht ausgeschlossen, dass das Medikament auch Schaden anrichten könnte. Dazu kämen die Kosten.